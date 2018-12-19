وزير الخارجية: القمة المصرية النمساوية تعطي دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:33 م
رقية جمال
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن القمة المصرية النمساوية تعطي دفعة كبيرة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف "شكري" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن النمسا تتفهم كافة الأوضاع التي تمر بها مصر.
وأوضح أن الرئيس السيسي قدم خلال مشاركته في المنتدى الأوروبي الإفريقي رؤية شاملة لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من خلال التنمية وخلق فرص عمل للشباب.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القاهرة، قادمًا من العاصمة النمساوية فيينا، بعد ختام زيارة رسمية استمرت لمدة 4 أيام.
وشارك الرئيس خلال الزيارة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، حيث جاءت مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبية لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.
كما شهدت الزيارة عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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