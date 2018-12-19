وزير الخارجية: القمة المصرية النمساوية تعطي دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن القمة المصرية النمساوية تعطي دفعة كبيرة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.





وأضاف "شكري" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن النمسا تتفهم كافة الأوضاع التي تمر بها مصر.





وأوضح أن الرئيس السيسي قدم خلال مشاركته في المنتدى الأوروبي الإفريقي رؤية شاملة لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من خلال التنمية وخلق فرص عمل للشباب.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القاهرة، قادمًا من العاصمة النمساوية فيينا، بعد ختام زيارة رسمية استمرت لمدة 4 أيام.





وشارك الرئيس خلال الزيارة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، حيث جاءت مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبية لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.



