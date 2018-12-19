مشاهدة ارطغرل 128 LIVE مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 128 مترجمة الموسم الخامس عبر موقع النور

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يوتيوب مشاهدة ارطغرل 128 مترجم HD ويعد مسلسل أرطغرل، الذي نال أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي خلال سنوات عرضه، الأفضل على الإطلاق من حيث المشاهدات وتتابع الأحداث، وحاز الموسم الخامس من قيامة أرطغرل إعجاب الملايين من عشاق المسلسل لما يحتويه هذا الجزء من دراما مثيرة تجمع بين الأحداث التاريخية للغازي أرطغرل ابن سلمان شاه قائد القبائل وما صادفه خلال رحلته لتجميع القبائل من جواسيس وخونة سواء من المغول أو الصليبيين.





احداث الحلقة 128 مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مباشر، حيث ويذاع مسلسل "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات شخص، وهو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.





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