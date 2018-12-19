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الأمطار تغرق مطار إسطنبول الجديد

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:28 م
الأمطار تغرق مطار إسطنبول الجديد
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وكالات
 
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غمرت مياه الأمطار موقع مطار إسطنبول الجديد، ومساكن العمال، وأغرقت منشآت المطار الذي افتتحه الرئيس التركي قبل فترة قصيرة، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية اليوم الأربعاء.



وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 من أكتوبر الماضي المطار الجديد، الذي تقول السلطات التركية إنه "مفخرة" البلاد الجديدة.
 
وكشفت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على تركيا، هذه الأيام عيوباً إنشائية، ومعمارية في المطار حتى قبل تشغيله الكامل، ما يُضيف مشاكل أخرى إلى الصعوبات التي عرفها على امتداد سنوات إنجازه، بلغت ذروتها باعتصام العمال وإضرابهم عن العمل بسبب الظروف السيئة والمهينة، ما حتم تدخل الشرطة لفض الاعتصامات واعتقال عشرات العمال، قبل إحالتهم إلى القضاء.
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