عاجل.. الكاف يحدد موعد انطلاق مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي

تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص موعد انطلاق مواجهته المقبلة أمام جيما الأثيوبي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كاف للأهلي على أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتأجلت مباراة الأهلي وجيما ٤٨ ساعه، حيث كان من المفترض ان تقام بعد غدآ الجمعة، الا ان الاضطرابات الأمنية في اثيوبيا تسببت في تأجيلها ليوم الأحد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية بهدفين نظيفين لناصر ماهر ومروان محسن.

الكاف يعلن تأجيل مباراة الأهلي وجيما:

تلقى مسؤولو النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتأجيل مواجهة جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي يوم الجمعة المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري، على ملعب الأخير.

وأخطر كاف، الأهلي بتأجيل مباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي لمدة 48 ساعة، عن الموعد الأصلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على جيما بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.





تعرف على تعديلات مواعيد مباريات الدورى بعد تأجيل لقاء الأهلى وجيما:

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم بعض التعديلات على جدول مسابقة الدورى الممتاز، تبعا لقرار الاتحاد الأفريقى الخاص بتأجيل مباراة العودة بين الأهلى وجيما الإثيوبى فى دور الـ32 لدورى الأبطال لتقام يوم 23 ديسمبر الحالى بدلا من 21.

وجاءت التعديلات فى جدول مباريات الدورى المصرى على النحو التالى:



