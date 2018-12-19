وزير الدفاع البريطاني يعارض حديث ترامب عن هزيمة داعش في سوريا

وقال إلوود، على "تويتر" اليوم الأربعاء "أختلف بشدة مع ترامب بشأن هذا الأمر"، مضيفا: "أصبح هناك تنظيمات متشددة أكثر عنفا، والتهديد لا يزال قائما بقوة".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية "داعش" كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا.





وزعم أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وذلك وسط تقارير تشير إلى قرب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.





وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لقد هزمنا داعش في سوريا وهو ما يعد السبب الوحيد لوجود القوات الومن جانبه صرح مسئول أمريكي في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تبحث سحب قواتها بالكامل من سوريا، بالتزامن مع قرب نهاية حملتها لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي.





يذكر أن ترامب، قد أعلن، في سبتمبر الماضي، أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا قريبا بشأن وجود قواتها في سوريا، بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.