الاتحاد الألماني: لوف باقٍ على رأس الإدارة الفنية للماكينات

أشار راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى أن يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني سيستمر في منصبه، خلال الفترة المقبلة.





وقال جريندل في تصريحات صحفية: " لم تكن هناك خطة بديلة أبداً، وقلنا قبل وبعد بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، إنه ليس هناك أحد مثل لوف مناسب لإحداث تغيير".





وأضاف: "لوف يتميز في تجديد شباب الفريق، فقد شكل في كأس الكونفيدرالية 2017 فريقاً من لاعبين شباب في أقصر فترة زمنية وبطريقة فعالة للغاية".



