الاتحاد الألماني: لوف باقٍ على رأس الإدارة الفنية للماكينات
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:14 م
عمر عبدالعزيز
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أشار راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى أن يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني سيستمر في منصبه، خلال الفترة المقبلة.
وقال جريندل في تصريحات صحفية: " لم تكن هناك خطة بديلة أبداً، وقلنا قبل وبعد بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، إنه ليس هناك أحد مثل لوف مناسب لإحداث تغيير".
وأضاف: "لوف يتميز في تجديد شباب الفريق، فقد شكل في كأس الكونفيدرالية 2017 فريقاً من لاعبين شباب في أقصر فترة زمنية وبطريقة فعالة للغاية".
واختتم: "آمالنا كبيرة على بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وأرى أن الفوز باللقب، مرهون بتطور فرق أخرى".
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