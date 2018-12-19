وزير النقل: مشروعات الطرق 'طوق نجاة' لمصر

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات إن طريق بنها- شبرا كان حلم منذ 18 عامًا، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بهذا الطريق تم وضعها عام 2000، وكان في ذلك الوقت سيتكلف 600 مليون جنيه ولكن نتيجة التأخير كلف الدولة الكثير.





وأضاف "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الأربعاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 أمر بإنشاء الطريق، مؤكدًا أن مشروعات الطرق طوق نجاة للمواطن ومصر؛ لأنه يقلل من معانات المصريين ويوفر الوقت والمجهود والانبعاثات الكربونية والوقود.



