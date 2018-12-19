المتحدث باسم المصريين في النمسا: زيارة السيسي لفيينا تاريخية بكل المقاييس

قال أسامة نصحي، المتحدث العام باسم المصريين في النمسا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا تاريخية بكل المقاييس، وتمثل نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة وفيينا.





وتابع المتحدث العام باسم المصريين في النمسا، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن المصريين بالنمسا كما استقبلوا الرئيس بالحب، قاموا بتوديعه بحفاوة شديدة، ونظموا مظاهرة أمام مقر إقامته بالنمسا للتعبير عن مدى حبهم له.





وأشار إلى أن جدول الرئيس اليوم بالنمسا اشتمل على لقاءات هامة بعدد كبيرًا من رجال الاعمال النمساويين، المهتمين بالاستثمار بمصر.





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على استقبال ثلاثة أسر توفت عوائلهم في حادث سير أثناء قيامهم بالسفر من فيينا لبرلين للترحيب بالرئيس أثناء زيارته لألمانيا، لافتًا إلى أن الأسر فوجئت بدعوة الرئاسة، وساد بينهم روح من السعادة بدعوة الرئيس، واعتبروا دعوته لافتة إنسانية



