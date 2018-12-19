بعد فوزه على الهلال.. مدرب الحزم يُتوج بجائزة الأفضل في الجولة
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:59 م
عمر عبدالعزيز
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حصل الروماني دانيال إيسايلا فريق الحزم، على جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 13، وذلك بعد أن أسقط مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، على ملعب جامعة الملك سعود، في أول خسارة للفريق الأزرق على ملعبه بالدوري.
وفاز المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر، جائزة أفضل لاعب في الجولة، بعد تسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في مواجهة فريقه أمام الرائد.
وحصد جمهور نادي التعاون، جائزة الجمهور المثالي، كأول مرة خلال منافسات هذا الموسم.
ويُمنح الفائزان بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما ينمح الفائز بجائزة الجمهور المثالثي، درعاً تكريمياً.
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