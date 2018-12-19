البيت الأبيض: النصر على داعش سوريا لا يعني نهاية التحالف الدولي

أكد البيت الأبيض، أن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، لا يعني نهاية التحالف الدولي أو حملته.





وأوضح البيت الأبيض، خلال تصريحاته، اليوم، أنه قبل 5 سنوات كان داعش يمثل خطرا كبيرا في الشرق الأوسط والآن هزمته الولايات المتحدة.





وأشار إلى أن تم البدء في سحب القوات من سوريا للانتقال إلى المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب.



