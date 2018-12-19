نشرة أخبار السادسة.. طلب إحاطة من البرلمان لوزيرة الصحة بشأن اعتداءات "الصيادلة"

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها ننشر تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لمستشفى الحمام بمطروح.. ولقاءه بنواب المحافظة، طلب إحاطة من البرلمان لوزيرة الصحة بشأن اعتداءات "الصيادلة".

ننشر تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لمستشفى الحمام بمطروح.. ولقاءه بنواب المحافظة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم لمحافظة مطروح، مستشفى الحمام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

طلب إحاطة من البرلمان لوزيرة الصحة بشأن اعتداءات 'الصيادلة' على صحفيين

تقدم النائب محمد العقاد ببيان عاجل لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن واقعة الاعتداء على مجموعة من الصحفيين بنقابة الصيادلة، مطالبا باستدعاء نقيب الصيادلة للوقوف على حقيقة الأمر.

الحكومة تنفي ٨ شائعات في ٤ أيام (فيديو جراف)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصين ترفض "عسكرة" الفضاء

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لما وصفته بـ"عسكرة" الفضاء عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء قيادة عسكرية لشؤون الفضاء، الهدف منها تكريس هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال.

البنتاجون يرد على سحب القوات الأمريكية من سوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، روبرت مانينج، أن واشنطن تعمل مع شركائها في سوريا، وسط تقارير تفيد باعتزام واشنطن سحب قواتها من سوريا.

وزير الدفاع الإيراني يتفقد خط إنتاج مروحية "طوفان" المتطورة

قام وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، صباح اليوم الأربعاء، بتفقد خط إنتاج مروحية "طوفان" المتطورة.

مفاجآت في تحقيقات النيابة بقضية مقتل عماد كمال

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية مقتل كمال عماد كمال صادق أن القاتل ربيع مصطفى خليفة قتل عمدا مع سبق الإصرار إثر خلاف سابق بأنه بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم على تحقيق المنية وأعد لهذا الغرض سلاحة الأميري "بندقية آلية" مجهزة إياها للإطلاق.