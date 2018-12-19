نتنياهو يدعو لبنان إلى التصدي لـ "حزب الله" ضد إسرائيل

دعا رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو لبنان إلى التصدي للأعمال العدوانية لجماعة "حزب الله" ضد إسرائيل.







وفي حديثه، اليوم الأربعاء، قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث حفر جماعة "حزب الله" أنفاقاً لشن هجمات عبر الحدود، قال نتنياهو إن على السلطات اللبنانية كشف تلك الأنفاق، لكنها "لا تفعل ذلك".







وأضاف نتنياهو في رسالة إلى لبنان "حزب الله يعرضكم لخطر كبير. يتعين أن تعملوا للدفاع عن أنفسكم وصدهم عن ذلك. قاتلوا حزب الله من أجل مستقبل لبنان".







وتابع نتنياهو قائلاً إن على المجتمع الدولي أن يُحمل إيران وحزب الله ولبنان المسؤولية عن الأنفاق.







ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي لإدانة جماعة "حزب الله" واعتبارها جماعة إرهابية.







وتصنف الولايات المتحدة جماعة "حزب الله" جماعة إرهابية.







ويستخدم الاتحاد الأوروبي التصنيف، لوصف الجناح العسكري فقط لجماعة "حزب الله".