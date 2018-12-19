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الغندور يفجر مفاجأة حول تعاقد الزمالك مع ثنائي أهلي جدة

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 04:04 م
الغندور يفجر مفاجأة حول تعاقد الزمالك مع ثنائي أهلي جدة
عبد الله السعيد
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الفجر الرياضي
 
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أكد الإعلامي خالد الغندور، أن عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي، لاعبا نادي أهلي جدة السعودي، لن ينتقلا إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة.


وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "الزمالك مش محتاج عبد السعيد، لانه يملك أفضل لاعب في مصر حاليا وهو فرجاني ساسي، ولو تواجد السعيد سيكون بديلا له".


وتابع: "يجب على الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد وبيع كساونجو، لأنه لا يستحق التواجد على رأس تشكيل الأبيض، وأتمنى التعاقد مع الغاني جون أنطوي، لأنه الأنسب للفريق حاليا".


وأضاف: "أنصح إدارة الأبيض بالتعاقد مع الكاميرونى جوزيف نجويم، ظهير أيسر نادي الجونة، لأنه الأفضل في مصر حاليا".

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