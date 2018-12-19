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"الأرصاد" تُحذر: برودة "دون الصفر" بداية من الجمعة على هذه المناطق

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 04:02 م
الأرصاد تُحذر: برودة دون الصفر بداية من الجمعة على هذه المناطق
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، "تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة من الجمعة إلى الاثنين".

 

وأوضحت “الأرصاد”، أن درجات الحرارة الصغرى ستصل إلى ما دون الصفر المئوي على مرتفعات منطقة تبوك والأجزاء الشرقية من المنطقة، وكذلك على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية).

 

وتابعت، "لا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على تلك المناطق وقد يمتد تأثيره إلى منطقة القصيم".

 

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