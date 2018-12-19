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محمد رمضان يدخل 2019 بأغنية جديدة

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 03:46 م
محمد رمضان يدخل 2019 بأغنية جديدة
محمد رمضان
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الفجر الفنى
 
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بعد عام مليء بالأغاني المثيرة للجدل والأعمال التمثيلية المتنوعة، يستعد محمد رمضان لاستقبال 2019 بالمزيد من الأعمال الغنائية والتمثيلية أيضا، وكشف عن تفاصيل أعماله في العام الجديد.

وكشف محمد رمضان عن استقراره على سيناريو جديد لمسلسله الرمضاني في 2019 ،وتعاقد مع المنتج تامر مرسي على انتاج سيناريو بعنوان "زلزال" مع المؤلف عبد الرحيم كمال، والذي تعاون معه للمرة الأولى في فيلم "الكنز" ويكرر تعاونه في المسلسل الجديد، بالإضافة إلى المخرج إبراهيم فخر الذي أخرج له أولى بطولاته التلفزيونية في مسلسل "ابن حلال" في 2014.

ولم يكتف محمد رمضان بالإعلان عن اسم مسلسله الجديد وفرق عمله، والذي تشير المصادر إلى انه عمل اجتماعي يحمل عدة مفاجآت وتغيرات في شخصيات محمد رمضان، وكشف عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "مافيا" ونشر صورة خاصة بها لتشويق جمهوره إليها، ومن المتوقع ان شخصيات محمد رمضان، وأعلن أيضا يطرحها مع احتفالات رأس السنة 2019.

وكان محمد رمضان قد طرح في 2018 ما يقارب 6 أغاني جديدة أبرزها "نمبر وان" و "الملك"، وحققت مشاهدات مرتفعة وجدلا كبيرا مضمونها وكلماتها، وعرض له مسلسل "نسر الصعيد" في رمضان الماضي بالإضافة إلى آخر أعماله السينمائية "الديزل"، ومن المقرر ان يتواجد في موسم رأس السنة السينمائي بالجزء الثاني من فيلم "الكنز" مع روبي وهند صبري وعدد من النجوم.


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