محمد رمضان يدخل 2019 بأغنية جديدة

بعد عام مليء بالأغاني المثيرة للجدل والأعمال التمثيلية المتنوعة، يستعد محمد رمضان لاستقبال 2019 بالمزيد من الأعمال الغنائية والتمثيلية أيضا، وكشف عن تفاصيل أعماله في العام الجديد.

وكشف محمد رمضان عن استقراره على سيناريو جديد لمسلسله الرمضاني في 2019 ،وتعاقد مع المنتج تامر مرسي على انتاج سيناريو بعنوان "زلزال" مع المؤلف عبد الرحيم كمال، والذي تعاون معه للمرة الأولى في فيلم "الكنز" ويكرر تعاونه في المسلسل الجديد، بالإضافة إلى المخرج إبراهيم فخر الذي أخرج له أولى بطولاته التلفزيونية في مسلسل "ابن حلال" في 2014.



