إيملي روكسكي تشارك في حملة دعائية لماركة رياضية

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة إيملي روكسكي ضمن الحملة الدعائية الجديدة لماركة أديداس الرياضية، وذلك بنشر لقطات لها على موقع الماركة الرياضية الخاص.





وعقدت إيملي، صفقة مع الشركة الألمانية الكبيرة للملابس الرياضية لتكن هي الواجهة الدعائية لها بالولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث القادمة.





وسبق أن استعانت شركات رياضية بنجوم من عالم الفن بحملاتهم الدعائية مثل بوما التي تتعامل مع سيلينا جوميز و شركة ريبوك التي تتعامل مع المغنية جيجي حديد في حملاتها الدعائية.