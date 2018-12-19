صدام بين الزمالك وجروس بسبب "الحاوي"

يرفض رئيس نادي الزمالك التفريط في أيمن حفني صانع الألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد العروض التي وصلت له في الفترة الأخيرة.









وأكد مصدر مقرب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق عن عدم قناعة الأخير بمستوى اللاعب وترحيبه بإعارة أيمن حفني بسبب عزمه عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في الدور الثاني.









قرار جروس كان متعارضًا مع إدارة الزمالك التي تتمسك ببقاء اللاعب ورفض التفريط فيه لثقتهم في قدرات وإمكانيات اللاعب وقدرته على تشكيل الإضافة مع مشاركته في أي وقت مع الأبيض.



