عاجل.. طعن 3 أشخاص داخل أحد المراكز الطبية في لندن

قالت شرطة لندن، اليوم الأربعاء، إن شخصا تم إلقاء القبض عليه للاشتباه في طعنه ثلاثة أشخاص بمركز طبي في العاصمة البريطانية.

وذكرت شرطة لندن، عبر موقعها الإلكتروني، إنه "تم استدعاء الشرطة بعد بلاغ عن حادث طعن بمركز صحي بطريق سان ستيفين بتاور هامليتس"، مضيفة أن رجال الشرطة، فور وصولهم لموقع الحادث، "وجدوا ثلاثة أشخاص مصابين بجروح خطيرة ناتجة عن الطعن".

وتابع البيان: أنه تم نقل الجرحى للمستشفى، واعتقال شخص بمكان قريب ونقله للمستشفى مجروحا".