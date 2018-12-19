مساعد وزير الداخلية لـ"المؤسسات": "أمان" لا تهدف للربح .. وساهمنا في تخفيض الأسعار

قال اللواء أشرف محمود، مساعد وزير الداخلية لقطاع المؤسسات، إن قطاع المؤسسات يعتبر الزراع الاستثماري لوزارة الداخلية.

وأضاف مساعد الوزير، خلال ندوة وزارة الداخلية "مبادرات.. إنجازات" بأكاديمية الشرطة، أنه بجانب دور وزارة الداخلية في حفظ الأمن الاجتماعي فهي تقوم الآن بحفظ السلم الاجتماعي، مضيفًا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتم بدور الوزارة في حفظ الأمن الاجتماعي.

وتابع، أنه عقب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق أمر وزير الداخلية بإنشاء منظومة أمان لمساعدة المواطنين وتوفير السلع بأسعار محفضة، مؤكدا أن منظومة أمان التي بلغ عدد منافذها اليوم لأكثر من ١٠٠٠ منفذ مؤسسة لا تهدف للربح ومن أهم أهدفها توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل للشباب.

وذكر مساعد الوزير، أن منظومة أمان ساهمت في مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" من خلال إقامة الشوارد بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك أثر بشكل إيجابي وأجبر التجار على تخفيض الأسعار.

ولفت إلى أن المنظومة أصبحت اليوم على أعلى مستوى حيث تحتوي على أفضل السلع ومخازن لوجيستية بالإضافة إلى ٦٠٠ سيارة متنقلة ومهمتها هي أن تجوب القرى لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.