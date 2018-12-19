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عاجل.. مفاجأة مدوية عن صفقات الزمالك الجديدة

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:05 م
عاجل.. مفاجأة مدوية عن صفقات الزمالك الجديدة
الزمالك
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هاني عصام
 
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اشترط رئيس نادي الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع جديد سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب النقص الموجود في المركزين.


مفاجأة مدوية عن صفقات الزمالك الجديدة

 

رئيس الزمالك أكد في جلساته مع بعض المقربين أنه حال توافر ظهير أيسر ومدافع "سوبر" فلن يتعاقد الفريق مع أي لاعب آخر في المركزين وتأجيل الصفقتين لنهاية الموسم الجاري بسبب التحفظ على عدد كبير من المرشحين.

 

ويضع الزمالك اسم ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة ضمن أولويات الأبيض للتدعيم في يناير بالإضافة إلى اسم محمد عبد الشافي لاعب فريق أهلي جدة السعودي لتدعيم الجبهة اليسرى.

 

من جانبه يرفض رئيس نادي الزمالك التفريط في أيمن حفني صانع الألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد العروض التي وصلت له في الفترة الأخيرة.

 

وأكد مصدر مقرب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق عن عدم قناعة الأخير بمستوى اللاعب وترحيبه بإعارة أيمن حفني بسبب عزمه عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في الدور الثاني.

 

قرار جروس كان متعارضًا مع إدارة الزمالك التي تتمسك ببقاء اللاعب ورفض التفريط فيه لثقتهم في قدرات وإمكانيات اللاعب وقدرته على تشكيل الإضافة مع مشاركته في أي وقت مع الأبيض.

 

 

 

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