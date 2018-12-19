الزمالك يصطحب طباخا خاصا في رحلة تشاد

استقر مسؤولو نادي الزمالك على اصطحاب طباخ في رحلة فريق الكرة الأول إلى دولة تشاد لمواجهة القطن في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.









وجاء قرار الزمالك خوفا من تعرض البعثة لازمة بخصوص المأكولات والوجبات، حيث يسافر الطباخ رفقة ايمن حافظ المنسق العام للفريق غدا الخميس.









ويواجه فريق الزمالك نظيره القطن التشادى يوم الأحد المقبل على ملعب محمد ايوا بدولة تشاد، في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



