الزمالك يصطحب طباخا خاصا في رحلة تشاد
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:08 م
رامي بشاي
Advertisements
Advertisements
استقر مسؤولو نادي الزمالك على اصطحاب طباخ في رحلة فريق الكرة الأول إلى دولة تشاد لمواجهة القطن في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء قرار الزمالك خوفا من تعرض البعثة لازمة بخصوص المأكولات والوجبات، حيث يسافر الطباخ رفقة ايمن حافظ المنسق العام للفريق غدا الخميس.
ويواجه فريق الزمالك نظيره القطن التشادى يوم الأحد المقبل على ملعب محمد ايوا بدولة تشاد، في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
Advertisements