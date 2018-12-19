كورة ستار | kora star .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم .. star kora .. koora star .. kora-star

مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وكاشيما انتلرز بث مباشر اليوم يلتقي فريق ريال مدريد الاسباني نظيره فريق كاشيما انتلرز الياباني اليوم الاربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الامارات ، مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وكاشيما انتلرز الياباني بث مباشر اليوم الاربعاء 19-12-2018 في كاس العالم للأندية.

كورة ستار | kora star .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم .. star kora .. koora star .. kora-star

يرغب فريق ريال مدريد الاسباني في مباراة اليوم في تحقيق الفوز على حساب الفريق الياباني من اجل التاهل الى نهائي البطولة المونديالية، حيث يرغب في انطلاقة قوية في افتتاح مشواره بالبطولة المقامة في الامارات من اجل التتويج بلقبها مجددا، ويشارك ريال مدريد في البطولة بعد الفوز بدوري أبطال اوروبا على حساب فريق ليفربول الانجليزي بنتيجة 3-1، مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وكاشيما انتلرز الياباني بث مباشر اليوم الاربعاء في كأس العالم للأندية.

كورة ستار | kora star .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم .. star kora .. koora star .. kora-star

الفريق الياباني كاشيما انتلرز يرغب في تحقيق الفوز ايضا وتحقيق مفاجاة باقصاء ريال مدريد والتاهل الى نهائي كاس العالم للاندية للمنافسة على تحقيق لقب كاس العالم للاندية حيث حقق الفريق الياباني فوزا غاليا على نظيره الفريق المكسيكي ديبورتيفو جوادالاخارا بتحقيق ريمونتادا تاريخية ليفوز بالمباراة ويقصي بطل المكسيك مبكرا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، ليلعب على التاهل للنهائي امام ريال مدريد، شاهد الان مباراة ريال مدريد الاسباني وكاشيما انتلرز الياباني بث مباشر اليوم الاربعاء في مونديال الأندية.

كورة ستار | kora star .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم .. star kora .. koora star .. kora-star

ستبدأ مباراة ريال مدريد الاسباني وكاشيما انتلرز الياباني في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساء بتوقيت بتوقيت مكةو المكرمة، عبر قناة بي ان سبورتس الرياضية اتش دي ، تابع لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني وكاسيما الياباني بث مباشر اليوم الاربعاء 19-12-2018 في كأس العالم للأندية