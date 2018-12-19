يحيى يوسف: فريق الشباب لكرة اليد يسير بخطى ثابتة في دوري المرتبط
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 01:55 م
علي نبوي
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قال يحيى يوسف مدرب فريق الشباب مواليد 98 لكرة اليد بالنادي الأهلي إن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولة دوري المرتبط بعد أن حقق فوزا مهما على حساب نظيره الطيران أمس الثلاثاء ضمن منافسات البطولة.
وأشار الى إن الفريق
يعاني بشدة من غيابات عديدة نتيجة وجود عدد كبير من المصابين ، الى جانب غياب عدد من
اللاعبين بسبب معسكرات منتخب الشباب.
وأوضح يحيى يوسف
إن الفريق يقدم مستويات طيبة ونجح في تقديم عروض قوية من أجل المنافسة بقوة على اللقب
من خلال تحقيق الفوز بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.
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