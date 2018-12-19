عاجل.. الذهب العالمي يصل لأعلى مستوياته في 5 أشهر.. و سعر الذهب في مصر ينتظر زيادة جديدة - تعرف على الاسعار
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:46 م
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تواصل اسعار الذهب في مصر استقرارها في منتصف التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 19 ديسمبر 2018 في ترقب جديد لزيادة الاسعار خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب العالمي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أشهر خلال تعاملات اليوم الاربعاء مع تدعم المعدن بانخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على مسار رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ارتفاع سعر الذهب في العالم اليوم 19-12-2018
سجل السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1250.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1251.35 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1254.40 دولار للأوقية.
سعر الذهب في مصر
يواصل سعر الذهب في مصر استقراره حتى منتصف التعاملات في ظل توقعات بارتفاع جددي نتيحة لارتفاع السعر العالم وجاءت الاسعار على النحو التالي:
عيار 18 : 535 جنيه
عيار 21 : 625 جنيه
عيار 24: 714 جنيه
الجنيه الذهب : 5000 جنيه
الأوقية: 1249 دولار
توقعات اسعار الذهب العالمي
تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام لكن ضعف أسواق الأسهم وتباطؤ النمو العالمي قد يحمله على تخفيف نبرته بشأن التشديد النقدي، مما يؤثلا بالسلب على اسعار الذهب العالمي وبالتالي الأسعار المحلية.
اسعار المعادن النفيسة
وزاد البلاديوم 1.2% في المعاملات الفورية إلى 1258.50 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 0.4% إلى 14.70 دولار للأوقية في حين تقدم البلاتين 0.7% ليسجل 792.10 دولار.
عاجل.. الذهب العالمي يصل لأعلى مستوياته في 5 أشهر.. و سعر الذهب في مصر ينتظر زيادة جديدة - تعرف على الاسعار
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