وزير التجارة: عدد المؤسسات في المملكة زاد إلى 935 ألف مؤسسة بنمو 43 %

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، خلال ملتقى ميزانية السعودية 2019 الذي عقد بمشاركة عدد من الوزراء، إن القطاع الخاص شهد بعض المعاناة في السنوات الماضية.

وأضاف الوزير أن هناك 43% نمو في المؤسسات خلال 3 سنوات وصولاً إلى (935,916) في 2018، و39% نمو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وصولاً إلى (109,036) في 2018 .

ولفت أن عدد التراخيص للمستثمرين غير السعوديين بلغت 1601 خلال 4 سنوات الماضية بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال، مبيناً أنه تم تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة في عام 2018.

وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- أعلنت أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ 2019م بحجم إنفاق قدره 1.106 تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م.