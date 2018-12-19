اسعار العملات اليوم الاربعاء 19-12-2018 في مصر.. العملات العربية تستقر مقابل الجنيه المصري- تحديث جديد
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:37 م
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واصلت أسعار العملات في مصر استقرارها اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018 مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في السوق المصري، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديث جديد خلال فترة تعاملات الظهيرة لأسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه بحسب الاحصائيات الصادرة عن البنك الاهلى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:
سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.42 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى في مصر اليوم 19-12-2018
ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني الان
استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا 47.61 جنيها للشراء ، 47.42 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم فى مصر اليوم 19-12-2018
استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم 19-12-2018 في مصر
واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى تعاملات اليوم الاثنين، للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلى اليوم
استقر سعر صرف الدرهم الاماراتي مقتبل الجنيه المصري في البنك الاهلى الصري احد اكبر البنوك الحكويمة مسجلا نحو 4.84 جنيها للشراء ، 4.86 جنيها للبيع.
سعر الريال القطرى في مصر الان
استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا نحو 4.61 جنيها للشراء ، 4.91 جنيها للبيع.
اسعار العملات اليوم الاربعاء 19-12-2018 في مصر.. العملات العربية تستقر مقابل الجنيه المصري- تحديث جديد
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