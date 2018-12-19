الأهلي يستأنف مرانه عصر اليوم استعدادا لجيما الإثيوبي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة جيما الإثيوبي التي تقام يوم 23 ديسمبر الجاري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.









ومنح الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، راحة للاعبين أمس؛ لالتقاط الأنفاس؛ بسبب توالي المباريات ما بين إفريقيا والدوري، على أن يعود الفريق إلى المران اليوم لبداية التحضير لمواجهة جيما.









وكان الأهلي قد حقق الفوز على جيما بهدفين مقابل لاشئ، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



