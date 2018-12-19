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هل يجوز لمعلمة الدين قراءة القرآن أثناء الحيض؟

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:53 ص
هل يجوز لمعلمة الدين قراءة القرآن أثناء الحيض؟
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أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال "هل يجوز قراءة القرآن لمعلمة الدين أثناء الحيض؟"، على النحو التالي:-

إنه وفقا لمذهب المالكية يجوز لمعلمة الدين قراءة القرآن وتدريسه للطلبة أثناء الحيض.

وأوضح أمين الفتوى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها، فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيرهما من وسائل أخرى.

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