سميرة عبدالعزيز: فاتن حمامة كانت تأمل في زيارة قناة السويس الجديدة

أكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، أن صداقتها مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بدأت في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" واستمرت حتى وفاتها، لافتة إلى أن فاتن حمامة كانت تأمل في زيارة قناة السويس الجديدة.

وأضافت في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن أول مرة تقف أمام ميكرفون الإذاعة كان عمرها 17 عاما وكانت في السنة الأولى من المرحلة الثانوية وبدأت في إذاعة الإسكندرية، متابعة: "تعلمت كيفية مخاطبة الميكرفون من أجل توصيل المعلومة للمستمع".

وتابعت "عبدالعزيز"، أنها كانت تقدم برنامج "قال الفيلسوف" منذ السبعينيات حتى توقف البرنامج في عام 2011.

تعيين سميرة عبدالعزيز رئيسا لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح

وأسند الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري رئاسة لجنة التحكيم في مسابقة المهرجان في دورته الحادية عشرة إلى الفنانة سميرة عبد العزيز، بعد اعتذار الدكتور أسامة أبو طالب.

وضمت بقية لجنة التحكيم في المهرجان القومي للمسرح المصري الدكتور أحمد حلاوة والناقد جرجس شكري والفنان الدكتور أحمد عبد الحليم والدكتور عاطف عوض، والدكتور عبد الرحمن دسوقي والدكتورة نجلاء عبد الحميد والفنان منذر رياحنة.

وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدورة الـ 11 يوم 19 يوليو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية واستمر المهرجان حتى 2 أغسطس.

سميرة عبدالعزيز: "زيادة عدد العروض المشاركة في القومي للمسرح تؤكد أن الفن بخير"

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان القومي للمسرح إن زيادة عدد العروض المشاركة في الدورة الـ١١ من المهرجان دليل على أن مصر بخير.

وأضافت "سميرة" خلال كلمتها بحفل ختام الدورة الـ 11 للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الدكتور حسن عطية، دورة الكاتب محمود دياب، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أن الفن الراقي يتقدم بجهود شبابنا الجامعي وغيره من الهواة الذين يمارسون فنهم فى كل الأماكن ، وكل من ساهم فى تقديم عرض مسرحى أثرى حياتنا المسرحية وساهم فيها.