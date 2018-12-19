بدء لقاء "السيسي" مع 10 من رؤساء كبرى الشركات النمساوية

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، ببدء لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع 10 من رؤساء كبرى الشركات النمساوية، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأوروبية - الإفريقية في فيينا.





يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشارك بقوة في القمة مع حرصه على عقد اللقاءات الثنائية من مسئولي النمسا؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى لقاء عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والأوروبيين على هامش القمة لشرح وجهة النظر المصرية استعداد لرئاسة الاتحاد الإفريقي 2019.



