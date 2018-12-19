ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قبل ما تخرج.. تعرف على حالة المرور بالطرق العامة والسريعة

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:45 ص
قبل ما تخرج.. تعرف على حالة المرور بالطرق العامة والسريعة
المرور - أرشيفية
طباعة
Advertisements
ندى محمد
 
Advertisements
أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، وجود كثافات مرورية متوسطة على جميع المحاور والميادين والطرق الرئيسية بالجمهورية، مشيرًا إلى انتشار الحملات والخدمات المرورية على جميع الطرق السريعة؛ لمنع تجاوز السرعة القانونية والحفاظ على الحركة.

وأضاف "هشام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن جميع الطرق السريعة مفتوحة ولا يوجد أي تحويلات، أو أي مؤثرات جوية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الطرق، متابعا أن هناك كسرا لماسورة مياه صرف صحي، حدث بالأمس على طريق النصر بامتداد رمسيس، وتم شفط المياه ويجري عمل الإصلاحات اللازمة على الطريق حتى الآن.

كما أوضح أن الإصلاحات تسبب كثافات مرورية للقادم من يوسف عباس باتجاه امتداد رمسيس، بالإضافة للغلق الجزئي في نفس الموقع، نتيجة تركيب مطلع كوبري الفنجري الجديد.

المزيد عن: كثافات مرورية صباح الخير يا مصر تجاوز السرعة اللواء أحمد هشام الحملات والخدمات المرورية
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
18:30
-
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج