قبل ما تخرج.. تعرف على حالة المرور بالطرق العامة والسريعة

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، وجود كثافات مرورية متوسطة على جميع المحاور والميادين والطرق الرئيسية بالجمهورية، مشيرًا إلى انتشار الحملات والخدمات المرورية على جميع الطرق السريعة؛ لمنع تجاوز السرعة القانونية والحفاظ على الحركة.





وأضاف "هشام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن جميع الطرق السريعة مفتوحة ولا يوجد أي تحويلات، أو أي مؤثرات جوية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الطرق، متابعا أن هناك كسرا لماسورة مياه صرف صحي، حدث بالأمس على طريق النصر بامتداد رمسيس، وتم شفط المياه ويجري عمل الإصلاحات اللازمة على الطريق حتى الآن.





كما أوضح أن الإصلاحات تسبب كثافات مرورية للقادم من يوسف عباس باتجاه امتداد رمسيس، بالإضافة للغلق الجزئي في نفس الموقع، نتيجة تركيب مطلع كوبري الفنجري الجديد.



