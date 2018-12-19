تحت عنوان "مبادرات.. إنجازات".. انطلاق ندوة "الداخلية" عن دورها المجتمعي في خدمة المواطنين

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فاعليات ندوة وزارة الداخلية عن الدور المجتمعي تحت عنوان "مبادرات.. إنجازات"، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير كافة السبل لخدمة المواطنين ورفع للمعاناة عن كاهلهم من خلال المبادرات المجتمعية والخدمية والإنسانية المختلفة.





وتحرص وزارة الداخلية، على تدعيم أواصر التواصل المجتمعي وبناء جسور تعاون وتقديم كافة أوجة الدعم وتطوير الخدمات الجماهيرية تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويشارك في الحضور اللواء الدكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، واللواء مجدي القمري مدير ادارة رعاية الأحداث والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وشارك في الحضور عدد من طلاب الجامعات المصرية وضباط وقيادات القوات المسلحة وضباط الشرطة من مختلف القطاعات.

وكما شارك في الحضور الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واللواء محمد طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية واللواء طارق عزت مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء أشرف محمود لقطاع المؤسسات واللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء دكتور عصام أبو العز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، والدكتورة نرمين البحطيطي المدير التنفيذي لمؤسسة التنمية والدمج المجتمعي.