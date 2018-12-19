أمر عاجل من ترامب بشأن الأسلحة الآلية

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء، حظرًا على استخدام قطعة يتم إلحاقها ببنادق نصف آلية، وتجعلها تخرج طلقات متتابعة على غرار الأسلحة الآلية، ودعت حائزي هذه القطعة إلى التخلص منها في غضون 90 يوماً.

وكان مسلح قد استخدم تلك القطعة العام الماضي وتسبب في مقتل 58 شخصًا أثناء إطلاق نار على حفل في لاس فيجاس.

وقال القائم بأعمال النائب العام، ماثيو وايتاكر، إن "تحويل السلاح نصف الآلي إلى آلي أمر غير قانوني، وسنواصل نزع الأسلحة غير المشروعة من شوارعنا"، ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن "مهلة الـ 90 يوماً بدأت من يوم أمس من أجل تسليم أو تدمير تلك القطع".

وتتطلب البنادق نصف الآلية من الشخص الضغط على الزناد مع خروج كل طلقة من سلاحه، ويتم تزويدها أحيانًا بقطعة تجعلها تطلق طلقات متتابعة بمجرد ضغطة واحدة على الزناد لتصبح مثل السلاح الآلي.