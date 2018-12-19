سعر الذهب اليوم الاربعاء 19-12-2018 في مصر .. الاسعار تواصل الارتفاع وعيار 21 يصل إلى 652 جنيها - اتعاملات الصباحية
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:06 ص
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استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء وذلك بعد ارتفاعها في مصر أمس بنحو جنيهين اليوم الثلاثاء، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 624 جنيهًا، مقابل 622 جنيها بالأمس، وكانت اسعار الذهب قد شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليومين الماضيين إلى أن تحققت توقعات خبراء السوق اليوم.
اسعار الذهب العالمي
وعالميا، استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع قبيل اجتماع مهم للبنك المركزي الأمريكي، واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1245.56 دولار للأوقية، بعدما لامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر عند 1249 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
اسعار الذهب في مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 536 جنيهًا، وعيار 24 إلى 712 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4992 جنيهًا. في حين ارتفع الذهب العالمي نحو 10 دولارات مسجلًا نحو 1248 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في أسبوع وجاءت الاسعار على النحو التالي:
عيار 18 : 535 جنيه
عيار 21 : 625 جنيه
عيار 24: 714 جنيه
الجنيه الذهب : 5000 جنيه
الأوقية: 1249 دولار
سعر الذهب اليوم الاربعاء 19-12-2018 في مصر .. الاسعار تواصل الارتفاع وعيار 21 يصل إلى 652 جنيها - اتعاملات الصباحية
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