الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق داخل مطعم دون إصابات بإمبابة

نجح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق داخل مطعم في منطقة إمبابة دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.





وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحدى المحلات في إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



