لجنة المسابقات: ظروف غير عادية فرضت مباراتي كلاسيكو في يوم واحد

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل البطي، أنه كان من غير الممكن إقامة مباراتي الهلال والأهلي، والاتحاد والنصر في يوم واحد، لكن الظروف غير العادية أجبرت اللجنة على هذا الأمر؛ نظرًا لتزامن المباريات مع افتتاح مهرجان الجنادرية، وظروف الطيران الخاصة بنادي النصر، بالإضافة إلى بدء معسكر المنتخب السعودي يوم السبت المقبل.

وقال البطي في تصريحات لبرنامج "في المرمى" الذي تبثه قناة العربية: كان يمكن تأجيل مباراة الهلال والأهلي ليوم واحد، وطرحت الفكرة، ولكن المنتخب يدخل معسكره صباح السبت ويغادر بعدها إلى دبي للمشاركة في كأس آسيا بالإمارات، وإذا تَمّ تأجيل المباراة إلى يوم السبت سندخل الفترة القانونية التي تنص على أنه يجب إرسال اللاعبين للمنتخبات قبل أسبوعين من انطلاق البطولة.

وأضاف: "الفترة من 22 أغسطس إلى 5 يناير موعد أول مباراة في كأس آسيا تعدّ فترة أسبوعين، ويتم استدعاء اللاعبين إلى معسكرات منتخباتهم حتى العناصر المحترفة المشاركة في البطولة، وبلا شكّ معسكر المنتخب له الأولوية وكان يمكن تأجيل اللقاء لكن الوقت محرج".

وتابع البطي: "ظروف توقيت الطيران أيضًا أجبرتنا على موعد مباراة الاتحاد والنصر، ولم نعلم بموعد مهرجان الجنادرية إلا يوم الأحد وبشكل رسمي".

ويلعب الهلال مع ضيفه الأهلي يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي الاتحاد فريق النصر، في مواجهتين كلاسيكيتين ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.