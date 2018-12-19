الأوقاف تعلن توزيع 250 طنا من السلع الغذائية مجانا (تعرف على الموعد)
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:52 ص
أ ش أ
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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مديريات الأوقاف ستبدأ على مستوى الجمهورية بعد غد الجمعة في توزيع 250 طنا من السلع الغذائية مجانا على 50 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في إطار الدور المجتمعي للوزارة ورسالتها في خدمة المجتمع .
وقال الوزير - في بيان له اليوم الأربعاء - إن هذه السلع عبارة عن 250 ألف شنطة بواقع شنطة لكل أسرة، وتحتوى كل شنطة منها على 5 كيلو جرامات عبارة عن 3 كجم أرز و2 كجم سكر من تعبئة وتجهيز وزارة التموين لحساب وزارة الأوقاف، وذلك من باب البر من الموارد الذاتية للوزارة .
وأضاف أن هذه الدفعة الأولى من السلع الغذائية والمساعدات التى يتم توزيعها لهذا العام، إضافة إلى 6 آلاف بطانية يتم توزيعها بمناسبة دخول فصل الشتاء كدفعة أولى لهذا العام، وألف مقعد دراسي ثلاثي تكفي 3 آلاف طالب سيتم توزيعها على المدارس التى تحتاج إلى مقاعد بالمناطق الأولى بالرعاية وبخاصة فى القرى والنجوع مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وكان قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة أئمة المسجد الجامع 2018م، وعددهم 44 إماما، والذين جرى اختبارهم بديوان عام وزارة الأوقاف وقرر صرف مكافآت مالية .
ومن ناحية أخرى تنظم وزارة الأوقاف الدورة التثقيفية الثامنة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة لعدد: مائة وخمسين إمامًا بمديرية أوقاف الدقهلية لمدة يومين السبت والأحد 22و 23 ديسمبر وذلك بالمركز الثقافي بمسجد الشيخ حسانين بالمنصورة.
وزير الأوقاف يعتمد انطلاق فعاليات الفوج السادس لمركز أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الفوج السادس لمركز أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية، والذي يستضيف الأئمة من يوم السبت الموافق 22 ديسمبر حتى الثلاثاء 25 ديسمبر، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوى العلمي والمهاري لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.
ويشارك في المعسكر عدد (72) إماما من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.
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