انطلاق المؤتمر الوطني الأول لرعاية الأطفال في الإسكندرية اليوم

تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني الأول لرعاية الأطفال، اليوم، والذي تنظمه مؤسسة أجاويد الخير للأعمال الخيرية بالإسكندرية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الاسكندرية.





ويأتي المؤتمر في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع المدني، للوصول لأفضل الحلول للمشكلات التي تؤرق مجتمعنا، وعلى رأسها فاقدي الرعاية الأسرية بكافة صورها والوصول لأفضل الحلول.





ويشارك في المؤتمر والذي يأتي تحت عنوان "نحو إطار عمل فعال لدور الرعاية" 15 متحدثًا محليًا وعالميًا، حيث سيتم تخصيص اليوم الأول للمتحدثين ومناقشتهم في الموضوعات المطروحة، أما اليوم الثاني فسيتم تخصيصه لورش العمل والتي تنقسم إلى 3 مسارات سيعلن عنها خلال المؤتمر.





ويتوقع أن يحضر المؤتمر ما يزيد على 255 مشاركًا في رفع الوعي بهذه القضية الحيوية، ويعقد المؤتمر بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية يومي 19 و20 ديسمبر الجاري، ويشمل المؤتمر 4 محاور هي؛ التشريعات والسياسات المنظمة لدور الرعاية، البرامج والمؤهلات اللازمة للعاملين بدور رعاية الأطفال، دور الأعلام في دعم الجهود الوطنية في قضية الأطفال مستحقي الرعاية، وقصص نجاح في إدارة دور الرعاية ومن ضمن المتحدثين الرئيسين سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.





كما يستعرض جهود الوزارة في ملف الطفولة، حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، ويشارك أيضًا البروفيسور جنيفر دافيدسون من مركز التميز للرعاية باسكتلندا، والدكتورة ويندي شوتين من جامعة بورتسميث بإنجلترا، والدكتورة سام وارنر من مؤسسة باسبكان للعاملين في مجال رعاية الأطفال باسكتلندا، والدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للإعلام، والدكتور وسيم السيسي أستاذ المصريات وعضو لجنة الـ 50 للدستور، والعميد هبة أبو العمايم منسق برنامج حماية الاطفال بلا مأوى بوزارة الداخلية، والمستشار أحمد إسماعيل الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد القماري المستشار القانوني بوزارة التضامن الاجتماعي.





كما يحضر المؤتمر نخبة من العاملين في نفس المجال من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووزارة التضامن، وممثلون عن الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف والكنسية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية.