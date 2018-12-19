مفاجأة.. تعديل طريقة لعب ركلة المرمى بسبب مونديال الأندية

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير قاعدة لعب ركلة المرمى واستمرار العمل بالطريقة التي تم تطبيقها في كأس العالم للأندية.





قاعدة ضربة المرمى هي أن مهاجم الفريق ليس من حقه اعتراض الكرة داخل منطقة الجزاء، وعلى المدافع انتظار الكرة لتخرج من منطقة الجزاء ليلمسها وهذا عكس ما يتم تطبيقه مونديال الأندية حيث أن اللاعبين عليهم الانتظار خارج منطقة الجزاء أيضا، لكن بمجرد أن يلعبها حارس المرمى فمن حق المدافع أن يدخل لمنطقة الجزاء ويستلم الكرة.





وأكدت صحيفة "ماركا" أن فيفا يدرس تفيل القاعدة الجديدة بدخول المدافع منطقة الجزاء بداية من شهر مارس المقبل.





وحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على تهنئة نادي العين الإماراتي بتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريفر بليت الأرجنتيني.





وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "ألف ألف مبروك للإمارات الغالية وقادتها وأبنائها تأهل العين لنهائي كأس العالم للأندية.. مبروك لنا جميعا. فألكم الكأس".





وغرد الدولي السعودي السابق، سامي الجابر، على حسابه الشخصي قائلا: "مبروك للأمة العيناوية الفوز المستحق والتأهل لنهائي مونديال الأندية، مبروك للإمارات ولكل العرب هذا الإنجاز".





وتفاعل الحساب الرسمي لنادي الشباب مع إنجاز العين، بتغريدة جاء فيها "نبارك لشقيقنا نادي العين الإماراتي، أول فريق خليجي يصل لنهائي كأس العالم للأندية".





وينتظر فريق العين الإماراتي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني لمواجهته المباراة النهائية للبطولة.

تقدّم العين سريعاً عن طريق ماركوس بيرج ليعود ريفير بليت ويسجّل هدفين عن طريق سانتوس بوري بينما سجّل كايو هدف التعادل للعين في الشوط الثاني قبل أن يتفوّق العين في ركلات الترجيح بعدما صدّ الحارس خالد عيسى ركلة إينزو بيريز الحاسمة.





انطلاقة سريعة وإثارة كبيرة





لم يكن الجمهور الغفير الذي احتشد على ملعب هزاع بن زايد يحلم ببداية مثيرة مثلما حدث في المباراة بعدما افتتح نادي العين التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط إثر ركلة ركنية تابعها السويدي ماركوس بيرج برأسه في المرمى وسط احتفالات جنوني للجمهور.





ولكن فرحة العين لم تدم سوى ثماني دقائق حيث عادل ريفير بليت النتيجة بعدما تصدّى خالد عيسى لتسديدة لوكاس براتو ولكن سانتوس بوري كان أسرع ليتابع الكرة في المرمى قبل أن يسجّل براتو هدفه الشخصي الثاني في المباراة بعد خطأ من محمد فايز استغله براتو ليدخل منطقة الجزاء ويسجّل من زاوية ضيّقة في الدقيقة 16.





بعد هذه البداية السريعة، هدأ إيقاع المباراة وبدا أن العين في طريقه للخروج متعادلاً من الشوط الأول عندما سجّل حسين الشحات هدفاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن الهدف ألغي بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتفوّق ريفير بليت بنتيجة 2-1.





عودة العين وحظ عاثر لريفير





وكما كان الحال في الشوط الأول، كانت انطلاقة العين مُبهرة في الشوط الثاني حيث نجح البرازيلي كايو في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة من تسوكاسا شيوتاني قبل أن يدخل كايو منطقة الجزاء ويسجل على يمين الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني.









وحصل ريفير بليت على فرصة لاستعادة التقدّم في الدقيقة 69 بعد إعاقة ميلتون كاسكو من محمد أحمد داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء تقدّم جونزالو مارتينيز وأطلقها بقوة في العارضة التي حرمت أبطال أمريكا الجنوبية من التسجيل.





وحاول كلا الفريقين التسجيل في الدقائق المتبقّية والشوطين الإضافيين ولكن بدون أي نجاح ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها العين لمصلحته في نهاية المطاف.



