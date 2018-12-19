إعلامية لبنانية: مصر أثارت إعجاب أوروبا بتقدمها في مكافحة الإرهاب



وأضافت "بومات"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن الاتحاد الأوروبي، والنمسا بالتحديد تبحث عن شركاء أقوياء، ومصر في الفترة الأخيرة أظهرت تقدم كبير في مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية.



وتابعت أن هذه الملفات أثارت إعجاب الدول الأوروبية، وأن مصر استطاعت الحفاظ على تماسك البلد رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها بعد الثورة مرة أخرى، واستطاعت استعادة مكانتها في العالم.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.



وكان فى استقبال السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.



ويتضمن برنامج الزيارة أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قالت سونيا بومات، الإعلامية والروائية اللبنانية، إن القمة بين مصر بصفتها الدولة التي ستكون رئيس الاتحاد الأفريقي، والنمسا بصفتها رئيس الاتحاد الأوروبي تعني الكثير.