"بيتر فاسنجر": سيتم تدشين جامعة في مصر لتعليم تكنولوجيا تدوير القمامة (فيديو)



وأضاف "فاسنجر"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن السيارات تجمع القمامة ويتم وزنها على أن يكون الفصل من المنزل، ثم تدخل في مكان معين ليتم التعامل معها من قبل المراجل.



وتابع رئيس مصنع تدوير القمامة بفيينا، أن هذا المصنع من أحدث الأماكن، ويعمل به 50 شخص فقط، ولكن في الخارج يعمل الكثيرون.



وأشار إلى أنهم منفتحون على جميع دول العالم ومستعدون لنقل هذه التكنولوجيا، موضحا أنه سيتم تدشين جامعة في مصر لتعليم تكنولوجيا تدوير القمامة، لافتا إلى أنه يتم الاتفاق مع الحكومة المصرية في هذا الأمر.

وقام "موسى"، بجولة داخل أكبر مصنع لتدوير القمامة في أوروبا، ومقره فيينا، على هامش التغطية الإعلامية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النمسا.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.



وكان فى استقبال السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.



ويتضمن برنامج الزيارة أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.









قال رئيس مصنع تدوير القمامة بفيينا، بيتر فاسنجر، إنهم استطاعوا أن يجعلوا بلادهم نظيفة بعد دراسات تمت مع الجامعات استمرت لمدة 40 عامًا.