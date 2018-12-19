محمود صالح: أستحق منصب أفضل في الأهلي.. ولكن

قال محمود صالح رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي إن ميزانية قطاع الناشئين بالأهلي تصل إلى 6 ملايين جنيه.





وأضاف محمود صالح خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش على قناة صدى البلدأن قطاع الناشئين بالأهلي يحتاج إلى مزيد من الدعم ، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين يتعرضون لضغوط المنافسة عند انضمامهم للأهلي ، مما يؤدي إلى تراجع مستواهم، بالرغم من تألقهم اللافت مع أنديتهم السابقة.





وأوضح صالح أن لجنة اكتشاف المواهب مخولة بترشيح اللاعبين المميزة للفريق الأول، مؤكدًا أنه يستحق العمل في منصب أفضل داخل الأهلي، معلقاً: "أتغاضي عن هذه النقطة بالقلعة الحمراء، لكن لو عملت في ناد آخر ، فيجب أن أعمل بالمنصب الملائم لي".



