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"ماتريوشكا" أول فيلم روسي مصري ينتج في الألفية الثالثة

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 04:32 ص
ماتريوشكا أول فيلم روسي مصري ينتج في الألفية الثالثة
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وكالات
 
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يعد الفيلم الروسي-المصري "ماتريوشكا" للمخرج المصري خالد مهران أول إنتاج مشترك للبلدين.

ويعتمد الفيلم على رواية الكاتبة الروسية يلينا سيريبرياكوفا "ابتسم، أنت في مصر!" عن حياة فتيات روسيات أربع، قررن التوجه إلى مصر بحثا عن الأمان في سنوات التسعينيات العجاف من القرن الماضي، والتي تلت تفكك الاتحاد السوفييتي.          

 وأكد مهران أنه بدأ الإعداد لتقديم جزء ثان لفيلمه المصري-الروسي "ماتريوشكا"، وذلك بمشاركة الكاتبة الروسية يلينا سيريبرياكوفا وزوجها، مؤلف السيناريوهات المصري، عماد السباعي.

اللافت أن التجربة السابقة للمشاركة السينمائية تعود إلى سنة 1964، حين صور المخرج المصري يوسف شاهين فيلم "الناس والنيل" عن بناء السد العالي في أسوان، حيث لعب ممثلون الروس أدوار المهندسين السوفييت.


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