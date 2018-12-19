صادق الماجري في طريقه إلى الاتحاد السكندري

أنهى صادق الماجري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنزرتي التونسي، الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي المصرية من أجل التعاقد مع الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





ومن المقرر أن يصل اللاعب عصر الجمعة المقبل إلى القاهرة، والمبيت على أن يتوجه إلى مقر النادي يوم السبت للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود بصفة رسمية.





وكان حلمي طولان المدير الفني للفريق، طالب مجلس إدارة ناديه برئاسة محمد مصيلحي، بالتعاقد مع اللاعب من أجل الاستفادة بخدماته وتدعيم الفريق بالموسم الجاري.





ودخل الفريق السكندري، في مفاوضات مع اللاعب ونجح في الحصول على موافقته بتوقيع عقد يمتد لموسمين ونصف الموسم ابتداءًا من يناير المقبلة.





وسبق أن تعاقد الاتحاد السكندري مع التونسي، محمد علي منصر من صفوف الصفاقسي التونسي منذ عامين، قبل أن يقرر الرحيل إلى الترجي التونسي ببداية الموسم الجاري، ليصبح الماجري اللاعب التونسي الثاني بصفوف الاتحاد خلال الخمس أعوام الأخيرة.





ويرغب الاتحاد السكندري، في تدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي، في ظل مشاركته بأكثر من بطولة أبرزها بطولة الدوري العام، وكأس مصر، وكأس زايد أبطال العرب.





وتأكد مواجهة الاتحاد السكندري أمام الهلال السعودي، في دور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب، بعدما أطاح بالزمالك من منافسات دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية.



