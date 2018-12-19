موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما في نصف نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

يخوض فريق ريال مدريد مباراة من العيار الثقيل ضد كاشيما الياباني مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك ضمن منافسات دور نصف كأس العالم للأندية.





ويلتقي ريال مدريد مع أنتلرز اليوم الأربعاء والموافق 19/ 12/ 2018 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مدينة مكة المكرمة.





وكان فريق كاشيما قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على جوادالاخارا المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.





وسيكون الفائز من مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتلرز الياباني على موعد مع مباراة نهائي كأس العالم للأندية ضد العين الإماراتي وذلك يوم السبت المقبل والموافق 22 ديسمبر الجاري.





وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع كاشيما عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق المميز حفيظ دراجي، بالإضافة إلى قناة ERT 1.





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