في أقل من 6 ساعات.. "لو باقي في عمري" لمحمد منير تقتنص مشاهدات يوتيوب (فيديو)

طرح الكينج محمد منير أغنية "لو باقي في عمري" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كثاني ـأغنية في البومه و"طن" الذي سبق وأن طرح منه أغنية "طاق طاقية".

وحصدت الأغنية عدد مشاهدات ضخم جدًا في أقل من 6 ساعات منذ طرحها للمشاهدة والاستماع.

وحققت أغنية "طاق طاقية" نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن نحو مليون مشاهدة وتحديدًا أكثر من 1,811,538 مشاهدة.





وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد".





"أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".



