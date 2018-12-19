خالد عيسى رجل مباراة نادي العين ضد ريفر بليت

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خالد عيسى رجلاً لمباراة نادي العين ضد ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتألق خالد عيسى في مباراة نادي العين ضد ريفر بليت وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة أثناء المباراة ليقود فريقه إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (2-2) في وقتيه الأصلي والإضافي.

وصعد حارس العين بفريقه إلى المباراة النهائية بفضل تصديه لركلة الترجيح الخامسة لفريق ريفر بليت ليتغنى كل من في ملعب هزاع بن زايد باسمه.

وينتظر فريق العين الإماراتي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني لمواجهته المباراة النهائية للبطولة.

تقدّم العين سريعاً عن طريق ماركوس بيرج ليعود ريفير بليت ويسجّل هدفين عن طريق سانتوس بوري بينما سجّل كايو هدف التعادل للعين في الشوط الثاني قبل أن يتفوّق العين في ركلات الترجيح بعدما صدّ الحارس خالد عيسى ركلة إينزو بيريز الحاسمة.

انطلاقة سريعة وإثارة كبيرة

لم يكن الجمهور الغفير الذي احتشد على ملعب هزاع بن زايد يحلم ببداية مثيرة مثلما حدث في المباراة بعدما افتتح نادي العين التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط إثر ركلة ركنية تابعها السويدي ماركوس بيرج برأسه في المرمى وسط احتفالات جنوني للجمهور.

ولكن فرحة العين لم تدم سوى ثماني دقائق حيث عادل ريفير بليت النتيجة بعدما تصدّى خالد عيسى لتسديدة لوكاس براتو ولكن سانتوس بوري كان أسرع ليتابع الكرة في المرمى قبل أن يسجّل براتو هدفه الشخصي الثاني في المباراة بعد خطأ من محمد فايز استغله براتو ليدخل منطقة الجزاء ويسجّل من زاوية ضيّقة في الدقيقة 16.

بعد هذه البداية السريعة، هدأ إيقاع المباراة وبدا أن العين في طريقه للخروج متعادلاً من الشوط الأول عندما سجّل حسين الشحات هدفاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن الهدف ألغي بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتفوّق ريفير بليت بنتيجة 2-1.

عودة العين وحظ عاثر لريفير

*وكما كان الحال في الشوط الأول، كانت انطلاقة العين مُبهرة في الشوط الثاني حيث نجح البرازيلي كايو في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة من تسوكاسا شيوتاني قبل أن يدخل كايو منطقة الجزاء ويسجل على يمين الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني.

وحصل ريفير بليت على فرصة لاستعادة التقدّم في الدقيقة 69 بعد إعاقة ميلتون كاسكو من محمد أحمد داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء تقدّم جونزالو مارتينيز وأطلقها بقوة في العارضة التي حرمت أبطال أمريكا الجنوبية من التسجيل.

وحاول كلا الفريقين التسجيل في الدقائق المتبقّية والشوطين الإضافيين ولكن بدون أي نجاح ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها العين لمصلحته في نهاية المطاف.