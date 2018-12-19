شحاتة يهاجم الأهلي ومفاوضات هيثم عرابي مع مارتن لاسارتي

أعلن رضا شحاتة نائب رئيس لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن هيثم عرابي، لم يكن له أي مساهمة في صفقات الفريق الجديدة، ولم يعمل في لجنة التعاقدات خلال الفترة الماضية.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج "الماتش": "بالرغم من تقديم استقالتنا، لكن اللجنة كانت تعمل حتى قرار المجلس الأخير بقبول الاستقالة، وجميع الصفقات التي أعلن عنها الأهلي، أو ما سيتم الإعلان عنه كان من ضمن أعمالنا".

وأضاف رضا شحاتة: "بعدما قرر مجلس الإدارة إضافة هيثم عرابي، تم تفويض سيد عبدالحفيظ لإعادة تشكيل القطاع، وبالتالي عدنا لتلك النقطة، أن كل القرارات السابقة توقفت، قدمنا الاستقالة بالفعل، لكن لم تقبل، وبالتالي كان هناك استمرار في عملنا بشكل طبيعي".

وتابع رضا شحاتة: "هيثم لم يعمل، وهذا لا يوجد علاقة بفكرة التعاقد مع المدرب، من الممكن أن أكون وكيلا وأجلب مدرب للنادي، لا أعلم بأي صفة جلس وتفاوض مع المدرب، قد يكون وكيله، لا اعلم، لا يوجد لدي معلومة، لكن ليس بصفته مسؤولا بالتعاقدات".

وواصل تعقيبًا على توجيه سيد عبدالحفيظ الشكر لهيثم عرابي في مؤتمر التعاقد مع مارتن لاسارتي "منذ متى ويتم توجيه الشكر لمسؤول في الأهلي يعمل في منصبه".

وأعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني أنه سيقوم بتغييرات هامة للغاية وستكون جيدة وذلك في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام أمس قبل أن يشاهد مباراة الأهلي والنجوم.

وأضاف لاسارتي: "أمامنا المادة لكي ندرس المنافسين جيدا، وهناك أشخاص في الفريق ستقوم بمد الجهاز الفني بالمعلومات، وبالفعل قمنا بهذا الأمر منذ الأمس".

وأكد لاسارتي أنه اختار النادي الأهلي لأنه ناد عظيم ومن أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ عظيم.

وأضاف مارتن لاسارتي: "يعجبني أن يكون الأهلي له أهداف عظيمة وأنا متعود أن اختار النادي الذي له أهداف عظيمة.. أعيش الكرة بشغف وأنا في مصر لكي أفوز، وهناك وسائل نتبعها في العمل لكي نحقق ذلك في مقدمتها نوعية اللاعيب وأن يؤدي كل فرد عمله".

وتابع لاسارتي: "لاعب صغير السن أو الكبير أو النجم لا بد عليه أن يقوم بواجبه فكلنا فريق واحد لكي نصل للهدف الخاص بنا.. روح الفريق أمر مهم للغاية، عندما نفوز ونحقق الهدف لفريق كبير وله شعبية كبيرة ندخل السعادة على الجماهير فالفوز يجعل الجماهير سعيدة ولدينا إرادة كبيرة في البداية وهدفنا أن نحقق مكاسب كبيرة مع الفريق".

وأشار إلى أنه شاهد الأهلي في 6 مباريات كان الفريق فيها جيدًا وأخرى كان يحتاج لتحسين الأداء.

وواصل لاسارتي: "هذه رؤية لاعب كرة وكنت أرى أنه يحتاج لتحسين الأداء.. سيكون لي دور في اختيار اللاعبين الجدد للأهلي مع سيد عبد الحفيظ وإدارة النادي".

وحول إمكانية رحيل بعض اللاعبين قال مدرب الأهلي الجديد :"الكرة مثل الحياة، وأهم شئ هو اتخاذ القرار المناسب للفريق، وسأحاول خلال الوقت الضيق اتخاذ أفضل قرار للفريق".

وعن كثرة عدد إصابات الأهلي قال: "الإدارة تحدثت معي حول المصابين وهذا أمر يقلقني وسأرى كيف أختار الخطط المناسبة لتفادي مثل هذه المشكلة وعدم الوقوع فيها في المستقبل من خلال الإعداد المميز".