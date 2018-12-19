عاجل.. "الأرصاد" تفاجئ المواطنين: "أمطار غزيرة وشبورة كثيفة وبرودة شديدة"





تنشر "الفجر" درجات الحرارة، وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، 19-12-2018، وتحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والسريعة بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وعدم الخروج بملابس خفيفة وارتداء الملابس الثقيلة.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.





كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية ستكون خفيفة جدًا اليوم نظرًا لوجود نشاط للرياح خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة.





وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، أن هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل خفيفة للقاهرة.





وتابع: "بإمكان المواطنين الخروج للتنزه والسفر بشكل عادي جدًا، المطر لا يمنع من السفر والاستمتاع بالويك أند في أي مكان على مستوى الجمهورية".





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 13 19

بلطيم 12 20

مطروح 11 20

السلوم 10 16

سيوة 09 19

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 12 20

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 11 23

نخل 03 18

نويبع 16 21

طابا 11 19

كاترين 05 17

الطور 12 23

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 08 20

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 09 21

الأقصر 09 22

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 08 24

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 24



