سعد لمجرد يستحوذ على مشاهدات يوتيوب في 48 ساعة! (فيديو)

لقيت أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد الجديدة إعجابا كبيرا لدى متابعي موقع يوتيوب، إذ اقتربت من تحقيق 5 ملايين مشاهدة في أقل من 48 ساعة.





ويأتي الإصدار الجديد للفنان المغربي بعد حوالي أسبوعين من إطلاق سراحه بشكل مؤقت من قبل السلطات الفرنسية، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.





وحملت الأغنية الجديدة اسم "بدك إيه"، وهي باللهجة المغربية الدارجة، ووصفها سعد لمجرد بأنها النسخة العربية عن الأغنية الهندية "بنتي ديل" من فيلم "بادمافات"، وتعاون فيها مع الملحن والموزع جلال الحمداوي، الذي صاحبه في معظم أعماله مثل "أنت معلم" و"غلطانة".





وأفرجت السلطات الفرنسية، في 5 ديسمبر الجاري، عن لمجرد مع تقييده بمجموعة من الشروط، ودفعه كفالة مالية قدرها 75 ألف يورو.



